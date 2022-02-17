Alperen Şengün'den NBA'de kariyer rekoru

17 Şubat 2022 Perşembe 10:15 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 10:15

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, sahasında Houston Rockets'ı 124-121 mağlup etti.

Altı maçtır kaybetmeyen Batı Konferansı lideri Suns, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün kariyer rekoru kırdığı maçta Rockets'ı üç sayı farkla yenerek bu sezon 48. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte, Devin Booker 24 sayı, 8 asist, Deandre Ayton 23 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 19 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Alperen Şengün, NBA kariyerindeki sayı rekorunu egale ederken, ribaunt rekoru kırdı. Konuk takımda Dennis Schröder 23, Jae'Sean Tate 22, Eric Gordon 20 sayı kaydetti.

Üst üste altıncı mağlubiyetini alan Rockets, Batı Konferansı'nda son sırada yer alıyor.