Alperen Şengün'den New York Knicks'e 10 sayı

21 Kasım 2021 Pazar 10:51 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 10:51

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 106-99 kaybettikleri New York Knicks deplasmanında 10 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Knicks, ligin son sırasındaki Rockets'ı, Alec Burks'ün 20 sayı, 5 ribaunt, 5 top çalma, Julius Randle'ın 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve Evan Fournier'in 19 sayılık performansıyla yendi.

Peş peşe 14. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Christian Wood 18 sayı, 12 ribaunt, Jae'Sean Tate de 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Kenardan oyuna giren Alperen ise 10 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.