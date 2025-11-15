İSTANBUL 17°C / 9°C
  • Alperen Şengün'den üçlük yağmuru! Triple-double'ın kıyısından döndü
Spor

Alperen Şengün'den üçlük yağmuru! Triple-double'ın kıyısından döndü

NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Portland Trail Blazers‘ı 140-116 mağlup etti. Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmayı 25 sayı, 10 ribaunt, ve 9 asist ile tamamladı. Triple-double'ı kıl payı kaçıran Alperen, bulduğu 4 üçlük isabetiyle de dikkat çekti.

15 Kasım 2025 Cumartesi 10:06
Alperen Şengün'den üçlük yağmuru! Triple-double'ın kıyısından döndü
Houston Rockets, NBA Kupası Batı Grubu C karşılaşmasında Portland Trail Blazers'ı 140-116 mağlup etti.

Rockets adına maçın en skorer ismi 30 sayıyla Kevin Durant oldu. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise performansıyla büyük beğeni topladı. Alperen, 25 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle triple-double'ı kıl payı kaçırdı.

Dış atışlarda da etkili olan Alperen Şengün, 4 üçlük isabetiyle takımına galibiyeti getiren isimlerden birisi oldu.

Houston, bu sonuçla son dokuz maçının sekizini kazanmış oldu ve serisini üç maça çıkardı.

9. SIRAYA YÜKSELDİ

Öte yandan Alperen Şengün, NBA MVP yarışında 9. sıraya yükseldi. Böylece milli yıldız, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo ve Luka Doncic gibi isimlerin yer aldığı listede kendisine yer buldu.

  • Alperen Şengün
  • Houston

