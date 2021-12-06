Alperen Şengün'lü Houston Rockets, New Orleans Pelicans'ı 10 sayı farkla devirdi

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Rockets, ağırladığı Pelicans'ı mağlup ederek peş peşe 6. galibiyetini elde etti.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 23 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Christian Wood ve 23 sayı, 5 asistle oynayan Eric Gordon öne çıktı. Oyuna sonradan dahil olan Alperen Şengün ise 10 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.
Pelicans'ın all-star forveti Brandon Ingram, 40 sayı ve 5 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Jonas Valanciunas 17 sayı, 10 ribaunt, Willy Hernangomez de 10 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.
Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Utah Jazz, Doğu'da play-off mücadelesi veren Cleveland Cavaliers'ı 109-108 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
Misafir ekip Jazz'ı, 35 sayı, 6 asist üreten Donovan Mitchell sürükledi. Rudy Gobert 6 sayıda kalmasına rağmen 20 ribaunt ve 5 blokla önemli katkıda bulundu.
Cavaliers'ta Darius Garland 31 sayı, 5 asist, 4 top çalma, Jarrett Allen 17 sayı, 10 ribaunt ve Evan Mobley 14 sayı, 12 ribauntla mücadele etti. Cedi Osman da kenardan gelerek 11 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 2 top çalmayla oynadı.
Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 108-109
Toronto Raptors-Washington Wizards: 102-90
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 127-130
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 118-108