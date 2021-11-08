Alperen Şengün'ün 12 sayısı Golden State'i durduramadı

8 Kasım 2021 Pazartesi 09:53 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 09:53

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Alperen Şengün'ün 12 sayılık katkı yaptığı Houston Rockets'ı 120-107 mağlup etti.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, seyircisi önünde oynadığı Rockets maçını da kazanarak art arda 4. kez parkeden üstün ayrıldı.

Warriors'ta Jordan Poole 25 sayı, 5 asist, Stephen Curry 20 sayı, 3 top çalma ve Otto Porter 15 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Mağlubiyet serisi 8 karşılaşmaya çıkan Rockets'ta Jae'Sean Tate 21 sayı, 10 ribaunt, Daniel Theis 14 sayı, 5 ribaunt ve Alperen Şengün 12 sayı, 5 ribaunt üretti.