Alperen Şengün'ün 18 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Spurs, konuk ettiği konferans sonuncusu Rockets'ı yendi.
Spurs'te Keldon Johnson 28 sayı, 7 ribaunt, Jakob Poeltl 21 sayı, 10 ribaunt, 3 blok ve Dejounte Murray 19 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.
Rockets'ta Josh Christopher'ın 23 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalma ve Alperen Şengün'ün 18 sayı, 2 ribaunt, 3 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 102-101 yendiği maçı 5 sayıyla tamamladı.