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Spor

Alperen Şengün'ün 25 sayısı galibiyete yetmedi

Milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Memphis Grizzlies'a 130-125 mağlup oldu. Yıldız oyuncumuz 25 sayı ile oynadı.

23 Mart 2023 Perşembe 11:55 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün 25 sayısı galibiyete yetmedi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Memphis Grizzlies'a 130-125 yenildi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Grizzlies, konuk ettiği Rockets'ı 5 sayı farkla mağlup etti.

Memphis Grizzlies'ta Jaren Jackson, kaydettiği 37 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve bu performansıyla takımını galibiyete taşıdı.

Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Grizzlies deplasmanında 32 dakika süre alarak 25 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 top çalmayla oynamasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.

Houston Rockets'ta Jalen Green 32, Kenyon Martin ise 31 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Denver Nuggets: 104-118

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 125-127

Miami Heat-New York Knicks: 127-120

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 114-118

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 91-116

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 130-125

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 130-94

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 125-124

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 115-127

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 122-111

  • alperen şengün
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