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  • Alperen Şengün'ün 9 sayısı Houston Rockets'a yetmedi
Spor

Alperen Şengün'ün 9 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

NBA'de New Orleans Pelicans, Houston Rockets'ı 130-105 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Rockets'ta Alperen Şengün 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.

14 Mart 2022 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:36
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bu sezon play-in'e kalma mücadelesi veren New Orleans Pelicans, ağırladığı Houston Rockets'ı 130-105 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

28 galibiyetle Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alan Pelicans'ta Jonas Valanciunas 32 sayı ve 10 ribaunt, Naji Marshall 17 sayı ve 10 ribaunt, Jose Alvarado 16 sayı, 10 ribaunt ve 6 top çalmayla "double-double" yaptı. Jaxson Hayes 21 sayı ve 6 ribaunt, Willy Hernangomez 12 sayı ve 6 ribaunt, Devonte Graham ise 10 sayı ve 7 asistle galibiyette rol oynadı.

Bu sezon 68. maçında 51. kez kaybeden Rockets'ta Jalen Green 17, David Nwaba 15, Jae'Sean Tate 14, Josh Christopher 13 sayı üretti. 14 dakika 41 saniye sahada kalan milli oyuncu Alperen Şengün ise 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.

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