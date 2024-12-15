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Spor

Alperen Şengün'ün çabası yetmedi! Houston Rockets, NBA Kupası'na veda etti

NBA Kupası yarı final maçında Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder karşı karşıya geldi. Maçı Thunder 111-96'lık skorla kazandı ve adını finale yazdıran taraf oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 'double-double'ı galibiyete yetmedi. İşte detaylar...

AA15 Aralık 2024 Pazar 10:31 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün çabası yetmedi! Houston Rockets, NBA Kupası'na veda etti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Oklahoma City Thunder, Houston Rockets'ı 111-96 yenerek finale yükseldi.

NBA'de 2 maç oynandı. Thunder, Rockets'ı 15 sayı farkla yenerek NBA Kupası finaline yükseldi.

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, "double-double" yaptığı maçta 13 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile oynadı.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı attı ve takımını NBA Kupası finaline taşıdı.

BUCKS DA FİNALE YÜKSELDİ

Milwaukee Bucks ise Atlanta Hawks'ı 110-102 yenerek NBA Kupası finaline yükseldi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı ve Damian Lillard 25 sayıyla oynarken Hawks'ta ise Trae Young, 35 sayı kaydetti.

Bucks, 17 Aralık Salı gecesi oynanacak final karşılaşmasında Rockets'ı yenen Thunder ile karşılaşacak.

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