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Spor

Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi!

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Memphis Grizzlies'a 129-122 yenilirken, milli basketbolcu 27 dakika süre aldığı karşılaşmayı 23 sayı ve 5'i hücum olmak üzere 12 ribauntla 'double-double' yaparak tamamladı.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 10:58 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, deplasmanda Houston Rockets'ı 129-122 mağlup etti.

Batı Konferansı'nda milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, büyük çekişmeye sahne olan maçta Memphis Grizzlies'e 7 sayı farkla yenildi.

İki maçını da kazanan Grizzlies'te all-star Ja Morant 49 sayı, 8 asist ve 4 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu. John Konchar 17 sayı ve 5 ribaunt, Desmond Bane 14 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

İki maç sonunda galibiyete ulaşamayan Rockets'ta ise Alperen Şengün, 27 dakika süre aldığı karşılaşmayı 23 sayı ve 5'i hücum olmak üzere 12 ribauntla "double-double" yaparak tamamladı. Jalen Green 33 sayı ve 5 ribaunt, Kevin Porter 18 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Eric Gordon 17 sayı, 4'er ribaunt ve asistle oynadı.

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