İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2025 Salı / 3 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9409
  • EURO
    41,0418
  • ALTIN
    3815.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün'ün performansı yetmedi! Lakers, evinde Houston Rockets'ı devirdi
Spor

Alperen Şengün'ün performansı yetmedi! Lakers, evinde Houston Rockets'ı devirdi

NBA Batı Konferansı'nda dördüncü sırada yer alan Los Angeles Lakers sahasında Houston Rockets'ı konuk etti. Ev sahibi ekip Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets'ı 104-98'lik skorla mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 7 ribaund, 6 asist, 1 blok ile maça katkı sağladı. İşte detaylar...

AA1 Nisan 2025 Salı 10:25 - Güncelleme:
Alperen Şengün'ün performansı yetmedi! Lakers, evinde Houston Rockets'ı devirdi
ABONE OL

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockests, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle oynadığı maçta Los Angeles Lakers'a 104-98 yenildi.

NBA'de 8 maç yapıldı. Lakers'a konuk olan Rockets'da, Amen Thompson 20 sayı, Jabari Smith Jr. 15 sayı, 11 ribauntla oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

Lakers'ta Luka Doncic, Dorian Finney-Smith ve Gabe Vincent 20'şer sayıyla oynadı.

LeBron James ise 16 sayı, 8 ribauntluk performans gösterdi.

OKLAHOMA CİTY THUNDER ÜST ÜSTE 10. KEZ KAZANDI

Oklahoma City Thunder, evinde Chicago Bulls'ü 145-117 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı.

Thunder'da Jalen Williams 23 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 27 sayı 12 asistle "double-double" yaptı.

Konuk takımda ise Jevon Carter 17 sayı, Josh Giddey 15 sayı, 10 asistle oynadı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Miami Heat: 94-120

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 87-96

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 111-109

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 110-106

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 103-117

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 145-117

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 109-113

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 104-98

  • Rockets
  • Alperen Şengün

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.