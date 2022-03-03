Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets uzatmada yıkıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets sahasında Utah Jazz'a uzatmada 132-127 yenildi ve üst üste 11. mağlubiyetini aldı.
Jalen Green'in 27 sayı attığı Rockets'ta Christian Wood 24 sayı, 10 ribaunt, Kevin Porter da 16 sayı, 12 asistle "double double" yaptı. Kenardan gelerek 18 dakika süre alan Alperen Şengün, 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.
Art arda üçüncü galibiyetini alan Jazz'da 27 sayı, 17 ribauntla oynayan Rudy Gobert ile 37 sayı, 10 asistle maçı tamamlayan Donovan Mitchell, galibiyetin mimarı oldu.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Orlando Magic-Indiana Pacers: 114-122 (uzatmada)
Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 98-119
Philadelphia 76ers-New York Knicks: 123-108
New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 125-95
Houston Rockets-Utah Jazz: 127-132 (uzatmada)
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 120-119
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 107-119
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 120-90