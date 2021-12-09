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Spor

Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ta müthiş değişim

NBA'de Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets 15 maçlık yenilgi serisinin ardından üst üste aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Brooklyn Nets'i 114-104 yenen Rockets, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

9 Aralık 2021 Perşembe 10:54 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:54
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 114-104 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Rockets, ağırladığı Doğu Konferansı lideri Nets'i mağlup etti. Rockets, 15 maçlık yenilgi serisinin ardından aldığı üst üste galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekti.

Rockets'ta Eric Gordon 21 sayı, Garrison Mathews 19 sayı, 3 top çalma ve Christian Wood 12 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla oynadı. Alperen Şengün ise 6 sayı, 2 ribauntluk katkıda bulundu.

Kevin Durant'ten yoksun sahaya çıkan Nets'i, 25 sayı, 11 ribaunt, 8 asist üreten James Harden ayakta tutmaya çalıştı.

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