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Spor

Alperen Uysal'dan Antalyaspor'a 2+1 yıllık imza

Antalyaspor, İstanbulspor'dan ayrılan kaleci Alperen Uysal ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

IHA7 Haziran 2022 Salı 12:13 - Güncelleme:
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Antalyaspor, Süpr Lig'in yeni takımı İstanbulspor'un 28 yaşındaki eldiveni Alperen Uysal'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonun flaş takımlarından Antalyaspor, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. Akrepler'de, kontratı bitip henüz anlaşılmayan 34 yaşındaki Belçikalı kaleci Boffin belirsizliği sürerken, ligin yeni takımı İstanbulspor'un 28 yaşındaki eldiveni Alperen Uysal el sıkışıldı.

2+1 yıllığına anlaşılan Alperen Uysal için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

ASBAŞKAN GÜNEYSU: "UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYORDUK"

Başarılı eldiveni uzun süredir takip ettiklerini belirten Antalyaspor Asbaşkanı Mehmet Güneysu, Teknik Direktör Nuri Şahin'in talebi doğrultusunda bu transferi gerçekleştirdiklerini söyledi. Güneysu, "Hem başarısı hem karakteriyle beğendiğimiz bir oyuncuydu. Umarım camiamız için hayırlı uğurlu olur. Alperen kardeşim de kısa zamanda Antalyaspor formasıyla başarılı maçlar çıkarır ve hepimiz mutlu oluruz" diye konuştu.

NURİ ŞAHİN FAKTÖRÜ

Eski takımında güzel bir sezon geçirip sezonun kupayla sonuçlandırılmasının ardından birçok kulübün kendisi ve menajeriyle temasa geçtiğini aktaran Alperen Uysal, Antalyaspor'u seçmesinde Nuri Şahin faktörünün etkili olduğunu söyledi. Çok doğru bir tercih yaptığını belirten Uysal, "Benim için en mantıklı kararın Antalyaspor olduğuna kanaat getirdim. Çok doğru bir tercih yaptım. Benim buraya gelmemdeki en büyük etken, Nuri ve Murat hocamdır. Burada hocanın oynattığı güzel bir sistem var. Bu sistem de benim kendimi ifade edebileceğim, bana uygun bir sistem. İnşallah güzel bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.

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