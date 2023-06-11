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Spor

Alphonso Davies: Barcelona duygularımla oynadı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Alphonso Davies'ten Barcelona için oldukça ilginç bir itiraf geldi.

11 Haziran 2023 Pazar 19:12 - Güncelleme:
Alphonso Davies: Barcelona duygularımla oynadı
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Kanadalı yıldız Alphonso Davies, Vancouver Whitecaps'ta oynadığı dönemde Barcelona'nın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Alphonso Davies, "Barcelona benimle ilgilendi ve sözleşme imzalamak istedi ancak Barcelona'nın o dönemki başkanı Josep Maria Bartomeu Kanadalı olduğum için beni istemedi." dedi.

Davies, ayrıca, "Yalan söylemeyeceğim, bu durum benim duygularımı incitti. Bunu bana kendisi söylemedi ama ben öyle duydum. Duygularımla oynadı" sözlerini sarf etti.

22 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında ise Bayern Münih'e imza attı. Kanadalı yıldız, geride kalan sezonda 38 maçta 3 gol attı ve 8 asist yaptı.

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