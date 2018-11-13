Alt ligleri bile izlediğini söyleyen Mathieu Valbuena, son haftalardaki başarısını futbol aşkına bağladı

Fenerbahçe’de Mathieu Valbuena rüzgarı esiyor. Tecrübeli futbolcu, son 3 maçtaki performansıyla birçok kişiye profesyonellik dersi verdi.

Geçmişi ve kariyerine rağmen, yedek kalması ile ilgili sıkıntıyı takıma yansıtmayan Fransız oyuncu, en başından beri Erwin Koeman’ı fazlasıyla etkiledi. Hollandalı hoca, benzer sıkıntıları yaşayan birçok ismin çalışmalardaki isteksiz tavırlarına karşın Valbuena’nın tam tersi bir tutum sergilemesini hep takdir etti. Birinci adam olduktan sonra da Koeman, Valbunea’yı bu olgun tavrı sebebiyle ödüllendirdi.

Fransız futbolcunun yeteneklerine de güvenen deneyimli teknik adam, futbolcunun takıma örnek olan davranışlarının da etkisiyle Valbuena’yı ilk 11’in değişilmez ismi yaptı. Sürekli oynamak için sadece iyi futbolcu değil aynı zamanda iyi profesyonel olmak gerektiğini vurguladı. Valbuena ise son haftalardaki performansını soranlara “Futbola aşığım” diyerek yanıtladı.

Hayattaki en büyük tutkusunun futbol olduğunu ifade eden 34 yaşındaki yıldız, futbol oynadığı zamanlarda dünyanın en mutlu insanı olduğunu ifade etti. Bu nedenle kariyerindeki olumsuzlukları yenmesindeki en büyük etkenin bu aşk olduğunu belirtti.

Alt ligleri izliyor

Mathieu Valbuena’nın futbol tutkusu da dikkatlerden kaçmıyor. Fransız futbolcu alt liglerdeki maçları bile kaçırmıyor. Boş zamanlarını evinde geçiren Valbuena, bu sürede izleyebildiği tüm ligleri takip ediyor. Sadece büyük ligleri değil ikinci ve alt kategorilerdeki ligleri de izleyen yıldız oyuncu, hobisini işe çevirmiş isimlerden biri olarak biliniyor.

Özel çalışmalar

Sarı-lacivertlilerde Mathieu Valbuena’nın dikkat çeken özelliklerinden biri de özel antrenörü ile çalışmalar yapması oluyor. Valbuena, Fransa’dan gelen antrenör sayesinde takım çalışmalarının dışında da mesai harcıyor. Tecrübeli yıldız, bu sayede maç eksiğine rağmen derbide ve devamındaki üç maçta arka arkaya ilk 11’de sahaya çıkabildi.

(Skorer)