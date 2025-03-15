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Spor

Alt sıraları ilgilendiren kritik maç: Hatayspor-Sivasspor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor, yarın Sivasspor'u konuk edecek.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 09:55 - Güncelleme:
Alt sıraları ilgilendiren kritik maç: Hatayspor-Sivasspor
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Mersin'de Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde çıktığı 25 maçta topladığı 16 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 26 kez havalandırırken kalesinde 44 gol gördü.

Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Sivasspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Sivasspor 3-2 kazandı.

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