Alt yapının başına Alex gelecek

Almanya’da Kanarya’nın Audi Cup’ta yaptığı maçları izlemeye gelen Brezilyalı efsane isimle konuşan Koç’un Alex’e alt yapının başına geçmesi teklifi yaptığı öğrenildi. Alex de Souza, Koç’a teşekkür ederken teklifi düşünmek için bir hafta süre istedi.