Alt yapının başına Alex gelecek
BAŞKAN Ali Koç alt yapı hamlesi için Alex de Souza’ya teklif yaptı.
- StaSpor
Almanya’da Kanarya’nın Audi Cup’ta yaptığı maçları izlemeye gelen Brezilyalı efsane isimle konuşan Koç’un Alex’e alt yapının başına geçmesi teklifi yaptığı öğrenildi. Alex de Souza, Koç’a teşekkür ederken teklifi düşünmek için bir hafta süre istedi.
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