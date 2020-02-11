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Spor

Altan Bayındır için flaş teklif! Alman hoca ona bayılıyor

Ara transferde en çok para harcayan kulüplerin başında gelen Hertha Berlin, Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi.

Takvim11.02.2020  11:12 - Güncelleme: 11.02.2020  11:12

Hertha Berlin'den Altay Bayındır atağı... Bu sezon Bundesliga'da ligde kalma savaşı veren Hertha Berlin ara transferde en çok para harcayan kulüplerin başında geliyor. H.Berlin scout ekibinin gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadığı ve Altay'ı listenin başına aldığı ortaya çıktı.

KLINSMANN DA ÇOK BEĞENİYOR

Teknik Direktör Jürgen Klinsmann'ın da Altay'ı çok beğendiği ve yönetime verdiği raporda, "Çok kabiliyetli ve istikbal veren bir kaleci. Altay'ın transferi bu kulüp için olumlu olur" dediği öğrenildi.

GÖZLEMCİLERDEN YAKIN TAKİP

Hertha Berlin Kulübü'nün gözlemcilerinin Altay Bayındır'ı bir süredir izlediği ve sezon sonuna kadar oynanacak maçlarda da genç kalecinin takip edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TEKLİF SEZON SONU YAPILACAK

Fenerbahçe Yönetimi'nin Altay Bayındır'ı bırakmak istemediği ancak astronomik bir rakam karşısında transfere izin verebileceği belirlendi. Hertha Berlin teklif için sezon sonunu bekliyor.

Bu sezon Fenerbahçe forması altında 22 resmi karşılaşmaya çıkan Altay Bayındır, gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Altay'a birçok kulüp talip.

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