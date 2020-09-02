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Spor

Altay, 10 numara ve savunmacı arıyor

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, Gençer'in sakatlığı sonrası savunma oyuncusu aradıklarını belirterek 'Bir veya iki savunma oyuncusu alabiliriz. Orta sahada 10 numara bölgesine de bir takviye düşüncemiz var.' dedi.

DHA02 Eylül 2020 Çarşamba 11:08 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 11:08
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TFF 1. Lig'de transfer döneminde kadrosuna 14 yeni futbolcu alıp Giresunspor'dan Çağlar Birinci'yle de anlaşan Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, şimdiden şampiyonluk için favori gösterilmelerinin çok yanlış olduğunu söyledi.

Ligdeki rakipleri Adana Demirspor ve Samsunspor'la birlikte favori gösterildiklerini belirten Yücel İldiz, "Yanlış bir algı var. Bizi, Samsun'u ve Adana Demir'i favori gösteriyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Gerçekten çok zorlu bir lig olacak. Akılcı ve ciddi olmak lazım. Çok çalışmamız gerek" dedi.

Camiaya çok önemli mesajlar veren tecrübeli teknik adam, "Afyon'daki kampımız iyi gidiyor. Perşembe günü Menemenspor'la özel maç oynadıktan sonra İzmir'e dönüp lige kadar hazır hale geleceğiz. Gençer'in sakatlığı sonrası savunmaya oyuncu arayışı içerisindeyiz. Bir veya iki savunma oyuncusu alabiliriz. Orta sahada 10 numara bölgesine de bir takviye düşüncemiz var. Yönetimimiz bu konudaki çalışmaları sürdürüyor" diye konuştu.

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