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Spor

Altay 26-13 Göztepe

Altay ile Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında oynayacakları derbiyle beraber tarihlerinde 64. kez karşı karşıya gelecek. Bu zorlu rekabette Altay'ın üstünlüğü bulunuyor.

IHA21 Nisan 2023 Cuma 13:50 - Güncelleme:
Altay 26-13 Göztepe
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Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında İzmir'in iki köklü kulübü Göztepe ve Altay, 23 Nisan Pazar günü kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ev sahibi Altay, düşme hattından uzaklaşıp rahatlamak için 3 puan isterken, konuk ekip Göztepe ise zirve takibini sürdürmek için hata yapmak istemiyor. Ekrem Dağ yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu sezon 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 53 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor. Tuna Üzümcü idaresindeki siyah-beyazlılar ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 32 puanla 13. basamakta bulunuyor.

REKABETTE ÜSTÜNLÜK ALTAY'DA

İki takım, pazar günü oynanacak derbiyle birlikte tarihlerinde 64. maçlarına çıkacak. Altay ile Göztepe arasında oynanan mücadelelerde, siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Altay, oynanan 63 karşılaşmanın 26'sında sahadan üstünlükle ayrılırken, 24 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Kalan 13 mücadele ise Göztepe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

Öte yandan sezonun ilk yarısında Göztepe'nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşma ise müsabakanın 19. dakikasında çıkan olaylar dolayısıyla iptal edilmişti.

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