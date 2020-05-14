Altay 3. Lig şampiyonluğunu unutmadı

DHA 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:59 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:59

2016-17 sezonu dibe vuran siyah-beyazlı kulübün yeniden çıkışa geçtiği sezon olarak hafızalara kazınırken, 3 yıl önce bugün kupa kaldırma sevinci yaşayan 3 isim, 14 Mayıs'ı unutamadıklarını dile getirdi. Altay, 14 Mayıs 2017'de Antalya'da oynanan Play-Off finalinde Kocaelispor'u seri penaltı atışlarıyla 6-5 yenerek zafere uzanırken o gün sahada yer alan sportif direktör Murat Uluç ve halen siyah-beyazlı formayı giyen sağ bek Murat Uslu ile kaleci Aydın Bağ, futbol kariyerlerinde tarihi bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Murat Uluç, "Maç içinde kazanılan penaltı atışını kaçırınca adete 5 yıl yaşlandım. Yıllardır Altay'ın Play-Off'larda yaşadığı şanssızlıklar aklıma geldi. Karşılaşma penaltılara gidince penaltı atmamayı düşündüm. Daha sonra penaltı atmak istediğimi söyledim. Bir üst lige çıktık. O gün yaşadığımız duyguları asla unutamam" dedi.

O maçta kaleyi koruyan Aydın, "O sezon üst lige çıkacağımızın sinyalini Çorumspor'a 2-0 yenildiğimiz maçtan sonra vermiştik. Hepimiz birbirimize söz vermiştik" derken, Murat Uslu ise "Kocaelispor finali unutulmazdı" yorumu yaptı.

Koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta ara verilen 1'inci Lig'in tekrar başlangıç tarihinin 12 Haziran'dan 19 Haziran'a ertelenmesi Altay'ın antrenman programını değiştirmeyecek.