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Spor

Altay 34'lük Evandro'nun peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Altay, son olarak Santos'ta forma giyen 34 yaşındaki 10 numara Evandro ile görüşmelere başladı.

DHA05 Eylül 2020 Cumartesi 12:43 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 12:43
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Transferde şimdiye kadar 14 futbolcuyla sözleşme imzalayan Altay orta saha takviyesine ağırlık verdi. Bulgar oyuncu Milanov ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Brezilyalı Evandro'yu da gündemine aldı. Ülkesinde Santos takımında top koşturan 34 yaşındaki oyuncuya teklif yapıldığı bildirildi. Santos'la yollarını ayırmaya hazırlanan 34 yaşındaki oyuncunun bonservis sorunun olmayacağı ve bu nedenle Altay'ın transfere sıcak baktığı bildirildi.

Atletico Mineiro'da futbola başlayan Evandro, Brezilya'da Vitoria, Sırbistan'da Kızılyıldız, Portekiz'de Estoril ve Porto, İngiltere'de ise Hull City'de oynadı. Santos'ta geçen sezon 18 maça çıkan deneyimli orta saha 1 gol atıp 5 de asist yaptı.

Öte yandan Altay'ın Ricardo Quaresma sevdası bitmedi. Yönetimin Portekizli yıldızla pazartesi günü telekonferansla bir görüşme yapacağı kaydedildi. Quaresma'nın Portekizin Vitoria Guimaraes takımıyla görüştüğü öğrenildi.

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