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Spor

Altay 5 hafta İzmir'den çıkmayacak

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek düşme hattından kurtulan Altay, önümüzdeki 5 haftada fikstür avantajını iyi değerlendirmek için kolları sıvadı.

DHA1 Kasım 2022 Salı 12:10 - Güncelleme:
Altay 5 hafta İzmir'den çıkmayacak
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Siyah-beyazlılar üst üste oynayacağı 5 karşılaşmaya da İzmir'de çıkacak. Bu hafta Bandırmaspor'u konuk edecek İzmir temsilcisi, bir sonraki hafta derbide Altınordu'ya konuk olacak.

Daha sonra taraftarının önünde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Altay, ardından yine derbide bu kez Göztepe'nin rakibi olacak. Siyah-beyazlılar, İzmir'de çıkacağı 5 maçlık periyodunun son sınavında ise Boluspor'u ağırlayacak. Kümede kalma hedefiyle sezona başlayan Altay, bu süreçte toplayacağı puanlarla alt sıralarla bağlarını koparmak istiyor.

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