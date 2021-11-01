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Spor

Altay 6 eksikle çalıştı

Antalyaspor maçı için ilk çalışmasını yapan Altay'da 6 futbolcu antrenmanda yer almadı.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 17:31 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 17:31
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Altay, bu müsabaka için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde 30 Ekim Cumartesi günü konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Altaylı futbolcular, bir günlük iznin ardından Fraport TAV Antalyaspor müsabakası için ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra çift kale maç yaptı.

Mohammad Naderi, Martin Rodriguez, Murat Akça ve Eren Erdoğan'ın sakatlıklarının bulunduğu Altay'da dinlendirilen Karamoko Daouda Bamba ile Cebrail Karayel de antrenmanda yer almadı.

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