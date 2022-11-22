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Spor

Altay 6 haftadır yenilgiyi unuttu

Altay, son haftalardaki başarılı sonuçlardan sonra vitesi yükseltti ve play-off iddiasını yüksek bir sesle dile getirmeye başladı. Siyah-beyaz ekip, son 6 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.

IHA22 Kasım 2022 Salı 10:56 - Güncelleme:
Altay 6 haftadır yenilgiyi unuttu
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, dün akşam Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynandı. İzmir ekibi, Marco Paixao'nun 24. dakikada penaltıdan bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Altay, bu sonuçla birlikte puanını 18'e yükseltti ve play-off hattı ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Siyah beyazlı ekip, ilk kez bu sezon arka arkaya iki maç kazanma başarısını da yakaladı. Geçtiğimiz hafta Altınordu deplasmanında 1 kişi eksik oynamasına rağmen 2-0 kazanan Altay, bu hafta da iç saha maçında Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla geçmeyi bildi. Böylece İzmir ekibi, iki maçlık galibiyet serisinin fitilini ateşlemiş oldu. Son 3 haftadır İzmir dışına çıkmayan siyah-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak şimdiden 7 puan toplamış oldu. Altay, 2 hafta daha İzmir dışına çıkmayacak. Gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak Altay, sonraki hafta Boluspor'u konuk edecek.

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