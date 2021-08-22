Altay, Alanyaspor'a gol oldu yağdı! Liderlik geldi...

22 Ağustos 2021 Pazar 00:04 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 00:04

Altay, Süper Lig'in 2. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek sezona 2'de 2 ile başladı.

11'inci dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Candeias hızla ceza sahası hizasına kadar topu sürdü. Diğer kanatta 4 rakip oyuncunun arkasında ilerleyen Famara'nın koşu yoluna topu yükselten Candeias'ın pasında Famara topa gelişine vurdu. Top az farkla üsten auta gitti.

13'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş'in ceza sahasına gönderdiği topa Famara'dan önce rakip defans ayak koydu. Sekerek boşta kalan topa Candeais'ın gelişine sert vuruşu defansa çarparak kornere çıktı.

22'nci dakikada gelişen Altay atağında rakibi Rodriguez'e kayarak müdahale eden Efecan Karaca hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Pozisyon ardından VAR'a giden Kalkavan kartı değiştirerek Efecan Karaca'ya kırmızı kart göstererek saha dışında bıraktı.

27'nci dakikada rakip sahada baskı kuran Altay ceza sahasında karambolde yükselen topu kafa ile tekrar içeri aktaran Naderi'nin pasına Bamba gelişine vurdu. Savunmadan dönen topa ise Thiam'ın sert vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.

32'nci dakikada gelişen Altay atağında Nemanja'nın Bamba'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Mete Kalkavan serbest vuruşu gösterdi. Ceza sahası yayı önünde Rodriguez topun başına geçti. Bu oyuncu direkt kaleyi düşündü. Yaptığı vuruş ise barajı aşarak fileleri havalandırdı: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takım Altay'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

İkinci yarının 49'uncu dakikasında gelişen Altay atağında Kappel'in ceza sahasına girerek yerden çıkardığı topu Alanyaspor defansı uzaklaştırmak istedi. Defansın bir anlık pas hatasından faydalanan Pinares ceza alanında araya girerek topu çaldı ve penaltı alanından plase vurdu. Top kaleci Serkan'ı geçerek ağalarla buluştu: 0-3.

66'ncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ çizgiden hızla rakip sahaya sokulan Candeias'ın ortasında ceza sahasında topa hareket eden Tayfur kayarak yaptığı vuruşu az farkla auta gitti.

67'nci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ortasında ceza sahası solunda topla buluşan Tayfur gelişine kaleye gönderdi. Bu şuta ayak koyan Famara topun yönünü değiştirerek ağlarla buluşturdu: 1-3.

76'ncı dakikada Alanyaspor'un kale vuruşunda orta sahada Murat Akça ile Famara topa yükseldi. Famara rakibi Murat'a havadaki teması sonrasında hakem Mete Kalkavan'ın ikinci sarıdan kırmızı kartıyla oyun dışı kaldı.

86'ncı dakikada kale vuruşuyla rakip sahada topla buluşan Ahmed Rayan hızla ceza sahası dışına kadar sokuldu. Ceza sahasının dışından çok sert vuran Ahmed'in şutu kaleci Serkan'ın sağından geçerek ağları havalandırdı: 1-4.

Karşılaşma misafir takım Altay'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Bahtiyar Birinci

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan Kırıntılı - Umut (Dk.75 Davidson), Efecan, Ahmed (Dk. 46 Joao Novais), Efkan (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Famara, Nemanja (Dk. 46 Juanfran), Fatih, Candeias (Dk. 85 Buluthan), Mevlja, Borja

ALTAY: Lis - Cebrail Karayel (Dk. 87 Tolga Ünlü), İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko (Dk. 71 Aka), Thiam, Rodriguez, (Dk. 71 Marco Paixao), Pinares (Dk. 81 Thaciano), Bamba (Dk. 81 Ahmed Rayan)

GOLLER: Dk. 67 Famara (Aytemiz Alanyaspor) - Dk. 27 Thiam, Dk.32 Rodriguez, Dk. 49 Pinares, Dk. 86 Ahmed Rayan (Altay)

KIRMIZI KART: Dk. 22 Efecan Karaca, Dk. 76 Famara (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KART: Nemanja (Aytemiz Alanyaspor)