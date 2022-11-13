Altay, Altınordu'yu 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Altay, Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Altaylı Ceyhun Gülselam, karşılaşmanın 18. dakikasında orta sahada Abdullah Soğucak'a yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Can Cengiz, sarı kartı iptal ederek Ceyhun Gülselam'a kırmızı kart gösterdi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Can Cengiz, Kemal Mavi, Nurettin Dinçer Demir

ALTINORDU: Serhat Öztaşdelen, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 66 Bertuğ Bayar), Yusuf Can Esendemir, Abdullah Soğucak (Dk. 46 Safa Kınalı - Dk. 83 Gökberk Efe), Metehan Yılmaz, Volkan Fındıklı (Dk. 62 Hasan Hüseyin Acar), Kürşad Sürmeli (Dk. 83 Emre Oymak), Ali Dere, Ahmet İlhan Özek, Şeref Özcan

ALTAY: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Zeki Yıldırım (Dk. 90+1 Yusuf Tekin), Arda Gezer (Dk. 46 Eren Erdoğan), Ceyhun Gülselam, Naderi (Dk. 90+4 Özgür Özkaya), Tolga Ünlü (Dk. 83 Kutay Yokuşlu), Paixao (Dk. 90+4 Deniz Kadah)

GOLLER: Dk. 65 İbrahim Öztürk, Dk. 69 Paixao (Penaltıdan) (Altay)

KIRMIZI KART: Dk. 20 Ceyhun Gülselam (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 21 Murat Uluç (Yedek kulübesinde) (Altay), Dk. 29 Kürşad Sürmeli, Dk. 64 Rahmi Salih Kaya (Altınordu)