Altay, Ankara'da Fransız golcüsüyle 3 puanı kaptı

03 Ekim 2020 Cumartesi 16:37 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 16:37

TFF 1. Lig'de dördüncü hafta maçında Altay, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Oğuz Kaan Çalışır

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Osman Keçecioğlu, Fatih Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun (Dk. 88 Mustafa Tahir Babaoğlu), Cem Ekinci, Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 46 Erdal Öztürk), Dodoo (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Kone (Dk. 90+2 İrfan Akgün)

Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Scuk (Dk. 84 Thiam), Yılmaz Özeren, Kappel (Dk. 61 Regattin), Erhan Çelenk (Dk. 85 Rıdvan Şimşek), Ziya Alkurt, Paixao (Dk. 81 Gnanduillet)

Goller: Dk. 81 Gnanduillet (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 10 Osman Keçecioğlu, Dk. 74 Uğur Utlu (Ankara Keçiörengücü), Dk. 59 Tolga Ünlü (Altay)

ALTAY, ANKARA’DA FRANSIZ GOLCÜSÜYLE MORAL BULDU

Altay, TFF 1. Lig’in 4. hafta maçında Keçiörengücü’ne konuk oldu. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda kadro derinliği avantajını kullandı. Bu maçta Portekizli yıldızı Paixao’dan yeterli verimi alamayan Altay’da Teknik Direktör Yücel İldiz, 81. dakikada bu sezon İngiltere’nin Blackpool takımından transfer edilen Fransız golcü Gnanduillet’i sahaya sürdü. Fransız golcü oyuna girer girmez bulduğu ilk fırsatta Tolga Ünlü’nün sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Golden sonra oyunun kontrolünü elden bırakmaya siyah-beyazlılar, mücadeleden 1-0’lık skorla galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Altay, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak 4 hafta sonunda 7 puana ulaştı.

73 DAKİKADA 2 GOL

Altay formasıyla 4. maçına çıkan Gnanduillet, bu maçların tamamında oyuna sonradan dahil oldu. Fransız oyuncu, bu maçta attığı golle beraber gol sayısını 2’ye çıkardı. Toplamda 4 maçta 73 dakika sahada kalan 28 yaşındaki santrfor, Paixao’nun ardından takımının en önemli gol silahlarından biri oldu. Gnanduillet, daha önce Altay’ın ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı İstanbulspor maçında gol atmış ancak o maçta Altay sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılmıştı.