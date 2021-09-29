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Spor

Altay antrenmanında korku dolu anlar

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da stoper Murat Akça, antrenmanda talihsizlik yaşadı.

DHA29 Eylül 2021 Çarşamba 13:42 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 13:42
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Sol kanat Erhan Çelenk'le çıktığı bir hava topu mücadelesinde darbe alan 31 yaşındaki savunmacı kendisini yerde buldu. Çenesi 2 santimetre açılan Murat, estetik bandı ile tedavi edildi. Altay defansının vazgeçilmezlerinden biri olan Murat, tedavisinin ardından takımla çalışmalara devam ediyor. Gurbetçi oyuncunun Gaziantep deplasmanında forma giymesinde sakınca olmadığı bildirildi.

Geçen sezon devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer olduğu siyah-beyazlı takımla 1'inci Lig'de kupa kaldırarak Süper Lig'e geri dönen Murat Akça, ilk 7 karşılaşmada ilk 11'de yer alırken, toplam 586 dakikada sahada kaldı. Kariyerinde Süper Lig'de 92 müsabakada forma giyen Murat'ın İzmir temsilcisi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan Thiam'ın cezasının sona erdiği Altay'da Rayan iyileşirken; Poko, Rodriguez ve Eren'in tedavileri sürüyor. Üç futbolcunun Gaziantep önünde riske edilmemesi bekleniyor.

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