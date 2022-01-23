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Spor

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan hakem tepkisi

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, maçın ardından hakem kararları hakkında açıklamalarda bulundu.

AA23 Ocak 2022 Pazar 19:20 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 19:20
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Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, aleyhlerine verilen penaltıda Cesa Pinares'in sırtının topa dönük olduğunu savunarak, pozisyonun penaltı olmadığını iddia etti.

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 35. dakikada gole giden Kappel'e yapılan bariz faulü vermediğini belirtti.

Takdir haklarının tamamını rakipten yana kullandığını ileri süren Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

Abdülkadir Bitigen, Türk futbolunun asla silinmeyecek kara lekesi olan Diyarbakırspor-Altay maçının olaysız geçtiğini rapor eden Gözlemci Galip Bitigen'in oğludur. Daha önce de Abdülkadir Bitigen'in yönettiği maçlarda ağır darbeler aldık. Hakemliğin babadan oğula geçmesine alıştık ancak görüyoruz ki artık kulüp düşmanlığı da mirasa dahil oldu. Bir hakem tek pozisyonda iki kez hatalı kararı nasıl verebiliyor, bunu birinin çıkıp Altay Spor Kulübü'ne ve spor camiasına anlatması lazım. Pinares'in sırtı topa dönükken eline çarpan topta karar devam olmalıydı. Ancak bununla yetinmeyip pozisyonu ceza sahası içerisine taşıma kararı ise tam bir faciadır.

Ekmekçioğlu, Altay'ın bu sezon hakem kararları nedeniyle ağır darbeler aldığını iddia ederek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kasımpaşa ile oynadığımız maçta Tugay Kaan Numanoğlu, Marco Paiaxo'nun attığı golü ofsayt nedeniyle iptal etti, Cebrail Karayel'e kırmızı kart gösterip, Kazımcan Karataş'ın ceza sahasındaki normal hareketini penaltı olarak değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçında bu kez Ali Şansalan, Naderi'ye ceza sahasında yapılan sert hareketi görmezden geldi. Giresunspor maçında yine Tugay Kaan Numanoğlu VAR kararıyla olmayan pozisyonda gol kararı verdi. Bunların hepsi üst üste geldi ve ne yazık ki artık güven duygumuzu kaybettik.

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