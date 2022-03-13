Altay Bayındır: Biz sahada ruh ve karakter ortaya koyuyoruz

13 Mart 2022 Pazar 21:47 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 21:47

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Maçta 9 kurtarış yapan ve aynı zamanda takımının ilk golünün asistini yapan Altay, "İlk olarak takımımızın mücadelesinden dolayı herkese teşekkür ederim. 2-0'dan 2-2 kötü durumdu ama toparlamasını bildik. Takıma katkı sağladığım ve asist yaptığım için mutluyum. Bu hep düşündüğüm bir şeydi. Diego Rossi de gol yaptı, teşekkür ettim. O da bana teşekkür etti. Güzel bir maç oldu. Hocamızın dediklerini yaptık. Arda Güler'i de tebrik ederim. İnşallah kazanmaya devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli file bekçisi, "Mücadelemiz değişti. Hocamız da çok disiplinli şekilde elinden geleni yapıyor. Herkes reaksiyon veriyor. Sıkıntılı bir süreçten geçtik. Camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Önümüzdeki kritik bir maç daha var. Taraftarlarımızla mücadelemizi vereceğiz. İnşallah devam ederiz." dedi.

"RUH VE KARAKTER KOYUYORUZ"

Altay, "Taraftara çağrı yapılacak bir şey yok. Bir önceki maçta da ellerinden geleni yaptılar. Biz de sahada ruh ve karakter ortaya koyuyoruz. Onlar için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.