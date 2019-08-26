Başakşehir maçında yaptığı kritik kurtarışla Fenerbahçe'yi oyunda tutan Altay Bayındır, galibiyet sonrası, "Yeneceğimize inanmıştık" dedi.

"Geriye düştüğümüzde hiç endişe etmedik" ifadesinde bulunan Altay, "Soyunma odasından bu inançla döndük ve istediğimizi aldık. İnşallah serimiz devam edecek. Bu yola şampiyonluk adına çıktık" diye konuştu.

DARISI KAMENI'YE

Fenerbahçe, geçen sezon başında bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes'le yolları ayırdı. Milli takım kaptanlığı ve Porto kariyeri gibi referanslarına rağmen sarı-lacivertlileri hayal kırıklığına uğratan Reyes, Meksika takımı Tigres'e imza attı.

Frey'i Nürnberg'e kiralayan Fenerbahçe'nin artık kurtulmaya çalıştığı tek oyuncu Kameni.

(Türkiye)