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Spor

Altay Bayındır: Çok büyük isimler bile hatalar yapabiliyor

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenen Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2022 Pazartesi 22:51 - Güncelleme:
Altay Bayındır: Çok büyük isimler bile hatalar yapabiliyor
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 3-0 kazanılan MKE Ankaragücü karşılaşmasını değerlendirdi.

Milli kaleci, "İçeride hocalarımızla birlikte her maçın ardından ciddi analizler yapıyoruz. Sabırsızlıktan gelen eleştiriler olacaktır. Çünkü bir beklenti var. Bizler profesyoneliz. Bazen en iyi cevap, sessiz kalmaktır. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Üstüne koyarak inşallah başarılı şekilde gideriz." dedi.

Altay Bayındır ayrıca, "Çok büyük isimler bile hatalar yapabiliyor. Kötü giden bir şey yok. Kulaklarımı kapatmış bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum." sözlerini kullandı.

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