Altay Bayındır depremi! 1 Ocak itibari ile...

Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirerek gündem olan Fenerbahçe , sezona fırtına gibi başladı. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da lider olarak yoluna devam een Kanarya, oynadığı oyun ve aldığı başarılı sonuçlarla yoluna devam ediyor. Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunu lider olarak tamamlayıp üst tura yükselen Fenerbahçe, Dünya Kupası arasının bitmesiyle mücadelesine kaldığı yerden devam etmek istiyor.

Fenerbahçe yönetimi ile maaş konusunda anlaşamayan milli eldiven, İtalyan kulübünden garanti isteyip beklemeye geçti.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek Altay Bayındır gelecek planlarına başladı. Milli eldiven için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 24 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen İnter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetimle maaş konusunda bir türlü anlaşamayan Altay, 25 milyon TL istemiş ama bu talep kabul görmemişti. İtalyan ekibinin kaleci adayları arasında Bournemouth forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı Neto ile M.Gladbach'ın kalesini koruyan 34 yaşındaki Yann Sommer de yer alıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır, bu hafta içinde F.Bahçe'ye imza atmazsa, 1 Ocak itibarıyla istediği takımla anlaşma hakkını elde edecek ve bonservissiz gidebilecek.