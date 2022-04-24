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Spor

Altay Bayındır derken... Prens Selman'ın asıl hedefi belli oldu

Altay Bayındır'ın ismi Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile anılmıştı. Ancak prens Selman'ın takımı İngiliz ekibinin Altay Bayındır'ı değil, Uğurcan Çakır'ı istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Akşam.com.tr24 Nisan 2022 Pazar 19:55 - Güncelleme:
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Suudi Arabistan veliaht prensi olan Muhammed bin Selman'ın sahibi olduğu Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Altay Bayındır'ı istediği iddia edilmişti. Ancak İngiliz ekibinin hedefinin Altay Bayındır değil de Uğurcan Çakır olduğu ve Trabzonspor'a 25 milyon euroluk teklifte bulunacağı iddia edildi.

PRENS SELMAN'IN HEDEFİ ALTAY BAYINDIR DEĞİLMİŞ

Akşam.com.tr'nin haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın sahibi prens Selman'ın hedefi Altay Bayındır değil Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır. Altay Bayındır'ın ismi uzun süre İngiliz ekibiyle anılmıştı.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN 25 MİLYON EURO

Haberde prens Selman'ın Uğurcan Çakır için 25 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ve Trabzonspor'un kapını çalmasının beklendiği belirtildi. Eğer Uğurcan Çakır'ın transferi 25 milyon euro karşılığında gerçekleşirse 26 yaşındaki kaleci bordo-mavililerin en yüksek transfer satışı olacak.

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