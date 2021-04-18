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Spor

Altay Bayındır: En kısa sürede sahalarda olacağım

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve en kısa sürede sahalara döneceğini açıkladı.

DHA18 Nisan 2021 Pazar 14:42 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 14:42
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Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilmesi nedeniyle ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren milli kaleci, kişisel sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. 23 yaşındaki kaleci fotoğrafın altına ise, "Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. En kısa sürede kendime titizlikle dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu düştü.

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