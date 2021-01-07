Altay Bayındır: Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum

07 Ocak 2021 Perşembe 21:22 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 21:22

Fenerbahçe'de Altay Bayındır maç sonu sözlerinde; "Benim için çok zor bir maçtı, duygu yoğunluğu hat safhada bir maçtı. Dün maalesef kuzenimi kaybettim, beraber büyüdüğüm kuzenimi toprağa verdim. Duygusal anlamda yoğun bir gece yaşadım. Ailemin yanında bulundum, ikinci ailem de buradaydı, onların da yanında olmalıydım. Galibiyet önemliydi, çok mutluyum. Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum. Ruhu şad olsun." dedi.

Genç kaleci sözlerini; "Golü attıktan sonra aklıma kuzenim geldi, hep aklımda o vardı. Golü de ona arğaman ettim." diyerek bitirdi.