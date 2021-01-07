İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ocak 2021 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,356
  • EURO
    9,0414
  • ALTIN
    453.032
  • BIST100
    1522.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay Bayındır: Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum
Spor

Altay Bayındır: Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:22 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 21:22
ABONE OL

Fenerbahçe'de Altay Bayındır maç sonu sözlerinde; "Benim için çok zor bir maçtı, duygu yoğunluğu hat safhada bir maçtı. Dün maalesef kuzenimi kaybettim, beraber büyüdüğüm kuzenimi toprağa verdim. Duygusal anlamda yoğun bir gece yaşadım. Ailemin yanında bulundum, ikinci ailem de buradaydı, onların da yanında olmalıydım. Galibiyet önemliydi, çok mutluyum. Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum. Ruhu şad olsun." dedi.

Genç kaleci sözlerini; "Golü attıktan sonra aklıma kuzenim geldi, hep aklımda o vardı. Golü de ona arğaman ettim." diyerek bitirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.