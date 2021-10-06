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Spor

Altay Bayındır için geliyorlar! Sürpriz teklif

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır için Hollanda ekibi Ajax yeniden devreye girdi. Sezon başında da Altay ile ilgilenen Ajax'ın sarı lacivertli kaleciyi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

6 Ekim 2021 Çarşamba 15:43 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 15:43
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinde koşturan Altay Bayındır'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Hollanda basını, Ajax'ın Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye teklif yapacağını yazdı.

AJAX'IN ALTAY BAYINDIR AŞKI YENİDEN TUTUŞTU

Habere göre Ajax yönetimi, Utrecht yenilgisi sonrası kaleci transferi yapılması konusunda görüş bildirirken sportif direktör Marc Overmars, devre arası transfer döneminde Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye teklif sunacak.

Fenerbahçe astronomik bir teklif almaması halinde Altay Bayındır'ı kesinlikle satmayı düşünmüyor.

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