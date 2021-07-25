Altay Bayındır: Pereira yarım kalan hikayesini tamamlamaya geldi

AA 25 Temmuz 2021 Pazar 17:35 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 17:35

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, geride kalan 2 sezondan ders çıkarmaları gerektiğini vurgulayarak, 2021-2022'ye iyi başlamalarının önemli olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli takımın 23 yaşındaki file bekçisi, yeni sezon öncesi FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

2021-2022 sezonu hazırlıklarının iyi gittiğini aktaran Altay Bayındır, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeni sezona konsantre oluyorum. Geride bıraktığımız iki sezondan çıkarmamız gereken dersler var. Bunları konuşuyoruz ve tartışıyoruz. İnşallah bizim için güzel bir sezon olur. Başlangıç çok önemli ama son daha da önemli. Buradaki herkes de bu bilinçte. İnşallah sezonu da sağlıklı bir şekilde ilerletip sonunu iyi bitiririz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 2. kez teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira ile ilgili milli kaleci, "Hocamız çok iyi niyetli. Yarım kalan hikayesini tamamlamaya geldi, inşallah tamamlar. Bizler de bu hedefler doğrultusunda aracı olmuş oluruz. Çünkü hepimizin hedefi bir, hepimiz başarıya aç bir vaziyetteyiz." diye konuştu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın kadrosunda yer almasına rağmen forma şansı bulamayan Altay Bayındır, "Oynamayı da bekledim açıkçası, oynamayı çok istedim. Kim oynamayı istemez. Bütün futbolcular için geçerli. Böyle önemli bir organizasyon içinde bulunmayı çok istedim, arzuladım, mücadele verdim. Fakat hocalarımızın takdiridir. Sonuçta 11 kişi oynayabiliyor. Bizim üstümüze vazife olan her gün daha fazla çalışmaktır. Bugün iyi çalıştığın zaman yarınlar sana sağlıklı bir şekilde geliyor. Bunun bilincinde olmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara da çağrıda bulunan Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özlem var. Taraftarlarla bütünleşmek, güzel biten bir maçın ardından taraftarlarla sevinmek çok güzel duygular. Tarif edilemez. Özlem duygusu fazla. Güzel bir bütünlükle, taraftarlarımızla her zamanki gibi iç içe destekleriyle güzel bir şekilde götürürüz. Biz kafa olarak da hazırız. Pozitif bir ortam var. Pozitif ortamı devam ettirmek bizlerin elinde. Taraftarlarımızdan da beklentimiz bu pozitif ortamın bir parçası olmaları ve bu sinerjiyi hep birlikte sağlamamız."