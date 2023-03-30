Altay Bayındır: Sürekli maçı düşünür, yaşar ve hatta yazarım

"İNŞALLAH DERBİDEN GÜZEL BİR SONUÇLA AYRILIRIZ"



Altay Bayındır, "Bizim için en alt sıra, en üst sıra, orta sıra takımların farkı gibi bir şey söz konusu olamaz. Her maça iyi konsantre olmalıyız. İnşallah derbiden güzel bir sonuçla ayrılırız" ifadelerini kullandı.

"DERBİ VE NORMAL MAÇ ARASINDA FARK YOK"

Genç file bekçisi, "Benim için derbi ve normal maç arasında fark yok. Her maçın hazırlığı aynı. Tabii ki bazı maçların enerjisi daha farklı. Sahaya adımını atar atmaz gelen coşku ve enerji motive ediyor" açıklamasını yaptı.

"DIŞARIDAN KOLAY GÖZÜKEN ŞEYLER, SAHADA FARKLI OLUYOR"



Sözlerine devam eden Altay, "Ben her maça özel hazırlanıyorum. Maçtan önce, toplantıdan önce maçı düşünürüm, sürekli maçı yaşarım. Dışarıdan kolay gözüken şeyler, sahada farklı oluyor. Çok iyi sağlam bir mental gücün olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"SÜREKLİ MAÇI DÜŞÜNÜR, YAŞAR VE HATTA YAZARIM"



Altay Bayındır, "Sonuç ne olursa olsun düşme yaşamadan son düdüğe kadar aynı odak noktasında kalabilmek çok önemli. Benim bakış açım bu. Maçtan önce sürekli maçı düşünür, yaşar ve hatta yazarım" dedi.

"EVDE KALIN BİR DOSYAM VAR, TÜM MAÇLAR VARDIR"



Konuşmasını sürdüren 24 yaşındaki kaleci, şöyle devam etti: "Evde kalın bir dosyam var. Tüm maçlar vardır, tarihlidir. Maçtan önce notları vardı. Rakip takımın sistemlerini hep analiz ediyoruz. Bu da olmazsa olmaz"

"HAYATTA DAHA DEĞERLİ ŞEYLER VAR"



Kayseri'de Kayserisporlular'a söylediği "Biz beraberiz, hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Hepimiz aileyiz, beraberiz" sözleri üzerine açıklama yapan Altay Bayındır, "Hayatta daha değerli, daha önemli, farklı şeyler var. İnsanlar bazı şeyleri kaybettiğinde değil de elindeyken değerini bildiğinde daha güzel oluyor" dedi.

"BAZEN ÖYLE BİR SEVİYEDE OLUYOR Kİ OLAY TAMAMEN İNSANLIKTAN ÇIKIYOR"



Altay, "Biz her maçta zaten birçok şey duyuyoruz. Rekabet, kazanmak falan ama olay bu değil. Bazen öyle bir seviyede oluyor ki olay tamamen insanlıktan çıkıyor. Futbol tabii ki çok önemli. Futbol, sadece futbol değil ama bakış açısı ülkemizde farklı bir konseptte" ifadelerini kullandı.

"DERBİDE BİZLER SAHADA SAVAŞACAĞIZ, TARAFTAR DA BİZİ DESTEKLESİN"



Altay son olarak, "Taraftarlarımızdan ricam; derbide bizler sahada savaşacağız. Onlar da tribünden bizi desteklesinler. Maça güzel başlayıp, güzel bitirelim. İnşallah mutlu olalım. Birlikte olunca neler başardığımız ortadadır. Hep birlikte omuz omuza mücadele edelim" açıklamasını yaptı.