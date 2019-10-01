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Altay Bayındır'dan menajerine: Sakın bana yurt dışından teklif getirme

Derbide yaptığı kurtarışlarla maçın adamı olan Fenebahçe kalecisi Altay Bayındır, Sarı-Lacivertli kulübün efsaneleri arasına girmek istiyor.

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Bu yaz Ankaragücü’nden 1.5 milyon euro bonservisle transfer edilen 21 yaşındaki eldiven kariyerine yurtdışında bir takımda devam etmektense tıpkı Volkan Demirel gibi uzun ve başarılarla dolu bir Fenerbahçe kariyeri hayal ediyor. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, 1.98’lik eldiven menajerine, “Bana yurt dışından teklif getirme” talimatı verdi.”

BENİM HATALARIMI YAPMA

Fenerbahçe'deki yerli ve milli kaleci geleneğinin son temsilcisi olan Altay Bayındır, geleceğine ilişkin şunları ifade etti:

“Allah bana daha bu yaşta Fenerbahçe kalesini korumayı nasip etti. Kaleye geçersem kendimi kanıtlayacağımı biliyordum. Daha çok çalışıp A Milli Takım kalesini de devralmalıyım. Bu kulüpte efsane olmak istiyorum. Volkan Abi’yle (Demirel) bu konuyu sık sık konuşuyoruz. Kendisinin yaptığı hataları yapmamı istemiyor. Bana inanıyor. Ben de kendime inanıyorum.”

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