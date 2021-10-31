Altay Bayındır'dan sakatlık açıklaması

31 Ekim 2021 Pazar 07:07 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 07:07

Altay Bayındır'ın omuzundaki bağlarda ciddi gerilme olduğu belirtildi. Sabah saatlerinde Altay'a MR çekileceği ve omzundaki kapsülde bir yırtık çıkarsa ameliyat olma ihtimali de olacağı ifade edildi. Ayrıca Altay'ın omzunda yaşadığı gerilimin, Pelkas'ın yaşadığı omuz sakatlığından daha ciddi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Takım ile birlikte İstanbul'a dönen 23 yaşındaki kaleci, NTV'ye yaptığı açıklamada ise "Ciddi bir şey olup olmadığına bakacağız. İyi olacağız inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Altay Bayındır Konyaspor maçının 70. dakikasında Serdar Gürler'le sert şekilde çarpışmış ve yerini Berke Özer'e bırakmıştı.