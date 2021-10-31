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Spor

Altay Bayındır'ın son durumu belli oldu

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan Altay Bayındır'ın ameliyat edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

DHA31 Ekim 2021 Pazar 19:46 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 19:46
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Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, omzundan operasyon geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, dün İttifak Holding Konyaspor ile mücadele etti. Karşılaşmada rakibiyle çarpışıp omzundan sakatlanan Altay Bayındır 72'nci dakikada gözyaşları içinde yerini Berke Özer'e devretti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen acromioclavikuler seperasyon gözlemlenen Altay Bayındır'ın başarılı bir operasyon geçirdiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

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