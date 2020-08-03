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Spor

Altay, Bayram Büstaç'ın peşinde

Niğde Anadolu FK ile yollarını ayıran sağ bek Bayram Büstaç, TFF 1. Lig takımlarından Altay'ın transfer gündemine girdi.

DHA03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:21 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:21
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TFF 1. Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarına hız veren Altay, 2'nci Lig ekibi Niğde Anadolu FK ile sözleşme feshi yapan sağ bek Bayram Büstaç'ı radarına aldı. Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi bir an önce bitirmeyi planladığı bildirildi. 

Bayram'ı Altay'ın yanı sıra Ekol Göz Menemenspor ile bu sezon 2'nci Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor'un da istediği ifade edildi. Manisaspor altyapısından yetişen Bayram Büstaç 2018 yılında bu kulüpte profesyonel oldu. Geçen sezonun devre arasında ise Niğde Anadolu FK ekibine transfer olan Bayram 4 lig maçına çıktı.

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