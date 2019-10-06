Altay bu kez kurtaramadı
FENER’İN kalecisi Altay’ın çabası bu kez yetmedi. 21 yaşındaki file bekçisi önceki hafta oynanan Galatasaray derbisinin 0-0 berabere bitmesinde ve Sarı-Lacivertli takımın bu zorlu maçtan puanla ayrılmasında baş rolü oynamıştı.
- Star Spor
Altay, önceki akşam Antalyaspor maçında 58’de Hakan ve 59’da önce Aatıf’ın sonra da Kukario’nun vuruşlarında gole izin vermeyen Altay farkı önleyen isim oldu, ama çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi.
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