Altay bu kez kurtaramadı FENER’İN kalecisi Altay’ın çabası bu kez yetmedi. 21 yaşındaki file bekçisi önceki hafta oynanan Galatasaray derbisinin 0-0 berabere bitmesinde ve Sarı-Lacivertli takımın bu zorlu maçtan puanla ayrılmasında baş rolü oynamıştı.