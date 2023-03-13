Altay deplasmanda Eyüpspor'u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Altay, Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yendi.
STAT: Eyüp
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Mehmet Şahan Yılmaz
EYÜPSPOR: Harun Tekin, Mehmet Murat Uçar (Dk. 59 Cenk Ahmet Alkılıç), Uğur Demirok, Claro, Berkan Emir (Dk. 46 Ömer Bayram), Sinan Kurt, İbrahim Akdağ (Dk. 73 Dibba), Halil Akbunar, Melih Kabasakal (Dk. 46 Thill), Del Valle (Dk. 46 Babel), İbrahim Yılmaz
ALTAY: Eren Karataş, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam (Dk. 88 Murat Berkan Demir), Zeki Yıldırım, Naderi (Dk. 72 Arda Gezer), Tolga Ünlü (Dk. 88 Mehmet Gündüz), Paixao (DK. 90+1 Deniz Kadah)
GOL: Dk. 68 Paixao (Altay)
SARI KARTLAR: Dk. 54 İbrahim Akdağ (Eyüpspor), Dk. 86 Efe Sarıkaya (Altay)