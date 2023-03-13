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Spor

Altay deplasmanda Eyüpspor'u tek golle geçti

Altay, Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Eyüpspor'u Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 22:45 - Güncelleme:
Altay deplasmanda Eyüpspor'u tek golle geçti
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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Altay, Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yendi.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Mehmet Şahan Yılmaz

EYÜPSPOR: Harun Tekin, Mehmet Murat Uçar (Dk. 59 Cenk Ahmet Alkılıç), Uğur Demirok, Claro, Berkan Emir (Dk. 46 Ömer Bayram), Sinan Kurt, İbrahim Akdağ (Dk. 73 Dibba), Halil Akbunar, Melih Kabasakal (Dk. 46 Thill), Del Valle (Dk. 46 Babel), İbrahim Yılmaz

ALTAY: Eren Karataş, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam (Dk. 88 Murat Berkan Demir), Zeki Yıldırım, Naderi (Dk. 72 Arda Gezer), Tolga Ünlü (Dk. 88 Mehmet Gündüz), Paixao (DK. 90+1 Deniz Kadah)

GOL: Dk. 68 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 54 İbrahim Akdağ (Eyüpspor), Dk. 86 Efe Sarıkaya (Altay)

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