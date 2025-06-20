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Spor

Altay, Emre Tangeldi ile yol ayrımında

Altay, profesyonel sözleşme imzalamak istediği 19 yaşındaki futbolcu Emre Tangeldi ile henüz anlaşma sağlayamadı.

IHA20 Haziran 2025 Cuma 11:07 - Güncelleme:
Altay, Emre Tangeldi ile yol ayrımında
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TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde deneyimli oyunculardan Murat Uluç ve Deniz Kadah'ın sözleşmelerini 2 yıl daha uzatırken, genç savunmacı Yunus Efe Sarıkaya ile de masaya oturdu. Genç stoper ile anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar, Sarıkaya için beklemeye geçti. Bu süreçte çalışmalarına devam eden İzmir ekibi, yine amatör sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Tangeldi için harekete geçti ve profesyonel sözleşme talebine olumsuz yanıt aldı. Altaylı yöneticiler, genç oyuncuyu ikna edememesi durumunda bonservissiz bir şekilde takımdan ayrılma hakkı kazanacak. Birçok futbolcusunu kaybetmenin eşiğinde olan siyah-beyazlılar, bir çözüm yolu arıyor.

Emre Tangeldi, geçtiğimiz sezon Altay formasıyla toplam 28 maça çıkma başarısı gösterdi.

  • altay
  • Emre Tangeldi
  • tff 3. lig

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