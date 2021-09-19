Altay eski futbolcularıyla güldü

DHA 19 Eylül 2021 Pazar 14:10 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 14:10

Siyah-beyazlılarda ilk golün asistini, geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nden transfer edilen sağ bek Cebrail yaparken, 2018-19 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Kappel ve Paixao attıkları gollerle derbinin kahramanları oldu. İzmir ekibinde şampiyon kadroda yer alan Murat, Poko, Kappel, Cebrail, Thiam ve Zeki olmak üzere 6 eski futbolcu ilk 11'de sahaya çıkarken, sonradan oyuna giren İbrahim, Paixao ve Erhan'la birlikte toplam 9 eski futbolcu derbide görev yaptı.

Öte yandan ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi alarak 9 puan toplayan siyah-beyazlılar, gözünü yeniden üst sıralara dikti. Salı günü deplasmanda 1 puanı bulunan düşme hattındaki Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Altay, Karadeniz deplasmanının ardından cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek. İzmir temsilcisi, 8 günde çıkacağı 3 maçtan en az 7 puan çıkarmayı hedefliyor. Ligde evinde aldığı 2-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti dışında 4 rakibine de gol atan Altay, 5 maçta 10 golle rakiplerine gözdağı verdi. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2012-13'de devre arasında gelip, ilk 2'den Süper Lig'e çıkardığı Çaykur Rizespor'a bu kez rakip olacak.

ŞAHNE'YE ZİYARET

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İzmir'e yeni atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Yönetim Kurulu Üyeleri Aykut Dikencik, Kerem Sancak ve Fırat Sancak da eşlik etti. Karşılıklı iyi niyet ve başarı dileklerinin konuşulduğu ziyarette Başkan Emekçioğlu, Müdür Mehmet Şahne'ye üzerinde isminin yazılı olduğu hatıra forması hediye etti.