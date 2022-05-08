Altay evinde Giresunspor ile yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Altay, sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Giresunspor, 28. dakikada Umut Nayir ile öne geçerken, ev sahibi Altay bu gole 60. dakikada Leandro Kappel ile karşılık verdi.

Küme düşmesi daha önce kesinleşen Altay, bu sonuçla puanını 34 yaptı. Giresunspor, puanını 44'e yükseltti.

Ligin 37. haftasında Altay, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Giresunspor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda kaleciden dönen topu Ahmed Rayan tamamlamak istedi, araya giren savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.

28. dakikada GZT Giresunspor, VAR incelemesinin ardından öne geçti. Sağ kanattan Diabate'nin yaptığı ortada ceza sahasındaki Muhammed'in kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top, kaleci Cihan'dan döndü. Topla buluşan Flavio'nun aktardığı meşin yuvarlağa dokunan kale önündeki Umut Nayir'in vuruşunda, kaleci Cihan bir kez daha topa müdahale etti. Oyunu devam ettiren hakem Cüneyt Çakır, daha sonra VAR'ın meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini tespit etmesi üzerine gol kararı verdi: 0-1

36. dakikada sol kanattan Rodriguez'in verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed Rayan'ın attığı şutta direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

İlk 45 dakikalık bölüm, GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55'inci dakikada Kappel'in pasında kale dibinde Zeki topa dokundu. Zeki'nin vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

60'ıncı dakikada Altay beraberliği yakaladı. Cebrail'in ortaladığı topa iyi yükselen Kappel kafayla ağları sarstı: 1-1.

72'nci dakikada Altay mutlak golü kaçırdı. Poko'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kappel'in plase vuruşunda kaleci Onurcan gole izin vermedi.

87'nci dakikada Rodriguez'in kullandığı köşe atışında Thaciano'nun kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

ALTAY: Cihan, Cebrail, Thiam, Björkander, Kazımcan (Dk. 58 Eren), Poko, Zeki (Dk. 83 Nurettin), Thaciano, Rodriguez, Kappel, Rayyan (Dk. 58 Erdem)

GZT GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki (Dk. 72 Hayrullah), Sergen, Perez, Emre (Dk. 63 Behich), Flavio, Traore, Chiquinho, Muhammed (Dk. 63 Serginho), Diabate, Umut

GOLLER: Dk. 28 Umut (Giresunspor), Dk. 60 Kappel (Altay)

SARI KARTLAR: Perez, Emre, Sergen, Behich (Giresunspor), Björkander (Altay)